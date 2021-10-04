عبّر البرلمان الجزائري، الاثنين، عن "امتعاضه" مما وصفه "بالتصريحات العدائية" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً أن هذه التصريحات من شأنها أن "تشنج العلاقات بين البلدين".
وبحسب ما جاء في بيان للهيئة التشريعية بالبرلمان الجزائري، فإن التصريحات المنسوبة لماكرون "لا تخفي سوى نية لتدخل سافر في شؤون دولة مستقلة كاملة السيادة، لها كلمتها ووزنها في المحافل الدولية وتتعامل مع شركائها وجيرانها من منطلق الندية داخل أطر حددتها الأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية".
وأضاف البيان أن الجزائر "لا يمكن أن تنثني أمام محاولة يائسة للتقليل من شأنها، محاولة ليست أكثر من حملة انتخابية استوقدت خطابها الهزيل من مغالطات تعمل على توجيه الرأي العام الفرنسي والتستر على الأزمات الحقيقية التي يعيشها هذا البلد داخليا وخارجيا".
إلى ذلك أغلقت الجزائر، الأحد، مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وهو ما أكده الجيش الفرنسي.
وقال متحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية، إن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.
وصرح "كانت لدينا رحلتان مقررتان سلفا اضطررنا لتأجيلهما، لكن لن تكون هناك تأثيرات كبيرة على عملياتنا في منطقة الساحل".