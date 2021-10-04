يواصل التونسيون دعم قرارات الرئيس قيس سعيد، عبر تظاهرات حاشدة في الشارع، مطالبين بفتح ملفات الفساد السياسي كشعار أساسي وحل البرلمان، فيما يؤكد خبراء ومحللون سياسيون، أن الدعم الشعبي للرئيس يقضي على فرص عودة الإخوان إلى الساحة السياسية، خصوصاً في ظل العمل على تسريع تشكيل الحكومة من قبل رئيسة الوزراء المكلفة نجلاء بودن.
وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت: إن أغلبية الشارع والمواطنين في تونس يعتبرون أن السنوات العشر التي سيطرت خلالها حركة «النهضة» على السلطة كانت عشرية سوداء، سواء أمنياً أو على المستوى الاقتصادي، موضحاً أن «الإخوان» باعوا الاقتصاد التونسي للخارج، وهو شعور لدى الأغلبية الساحقة من الشعب.
وأضاف لـ«الاتحاد»: إن ذلك يقابله أيضاً حالة من التشكك فيما يتعلق بالنظام الذي يسعى إليه الرئيس قيس سعيد وبرنامج الحكومة واتجاهها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك تسريبات تؤكد أن نصف الحكومة التي تشكلها نجلاء بودن سيذهب إلى الشباب والنصف الآخر إلى المرأة.
وأوضح ثابت أن هذه الحكومة سيكون لها دور في إدارة الأزمة، وستكون حكومة مواجهة مع الملفات الحارقة كملفات الفساد وتطوير الأجهزة الرقابية ومراجعة التشريعات والإصلاح الإداري، بخلاف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.
وشهدت الأيام الماضية فشل محاولات من حركة «النهضة» لتنظيم احتجاجات ضد قيس سعيد، بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي، والتي جمد بموجبها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى بنفسه السلطة، بينما احتشد الشعب في مظاهرات داعمة للرئيس التونسي ورافضة لـ«الإخوان».
من جانبه، رأى الباحث السياسي والاستراتيجي محمد حميدة، أن التفويض الشعبي الذي منحه الشارع التونسي للرئيس سعيد يعزز من قوة الإجراءات والقرارات التي اتخذها، ويقطع الطريق على الدعاية المغرضة التي تروّج لها جماعة «الإخوان» الإرهابية.
وأوضح لـ «الاتحاد»، أن الجانب الذي تأكد هو أنه لا شعبية للحركة في الشارع التونسي، بعدما كشفت أمام الرأي العام، حيث فشلت في حشد أعداد كبيرة في الشارع لمعارضة القرارات الرئاسية، وهو ما أضعف موقفها في الداخل والخارج. فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المرتقبة، توقع حميدة أن تُركز رئيسة الحكومة بدرجة كبيرة على الجانب الاقتصادي، لوضع رؤية ومشروع حقيقي للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، كما ستولي أهمية أيضاً للقطاع الصحي وقطاع التشغيل، لاسيما في ظل ما خلفته جائحة «كورونا» من تسريح من الوظائف.