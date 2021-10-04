مقتل 4 يشتبه في صلتهم بـ"داعش" وعنصر أمني في السودان
قالت وكالة السودان للأنباء الرسمية نقلاً عن المخابرات العامة، إن أربعة يُشتبه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي وفردا من قوات الأمن السودانية قُتلوا في اشتباكات وقعت الاثنين خلال مداهمة في الخرطوم.
وذكر التلفزيون الرسمي وشهود أن قوات الأمن السودانية اشتبكت مع مسلحين في جنوب العاصمة الخرطوم اليوم بعد أيام من تنفيذ مداهمة ضد ما وصفه مسؤولون بأنه خلية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي في ذات المنطقة.
وأضافت الوكالة أن قوات الأمن قامت بمداهمة استهدفت موقعين وألقت القبض على أربعة متشددين مشتبه بهم بعد يوم من اعتقالهم ثمانية "عناصر أجنبية" خلال مداهمة في مدينة أم درمان.
وقال شهود في حي جبرة إنهم شاهدوا قوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع مجموعة داخل بناية سكنية كما أغلقت القوات الطريق الرئيسي في المنطقة.
المصدر: رويترز