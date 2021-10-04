أوصى الخبراء الطبيون الأوروبيون بإعطاء جرعة معززة من لقاحي «بيونتك-فايزر» و«موديرنا» ضد مرض كوفيد- 19 للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن التوصية صدرت بعد تقييم لجنة الأدوية البشرية في الوكالة لدراسات عدة حول الجرعة المعززة. وأظهرت الدراسات أن جرعة ثالثة من هذه اللقاحات عززت إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا. وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية أن الجرعة المعززة يجب إعطاؤها بعد 28 يوماً على الأقل من تلقي الجرعة الثانية للقاح. وأضافت الوكالة أنه يمكن إعطاء جرعة معززة لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر والذين لا يعانون من ضعف الجهاز المناعي بعد ستة شهور على الأقل من الجرعة الثانية. وقالت الوكالة إنه لم يعرف بعد حدوث التهاب في القلب أو آثار جانبية نادرة عقب إعطاء جرعات معززة. وتابعت الوكالة أنه مثلما تفعل مع كافة الأدوية، فإنها تواصل مراقبة سلامة وفعالية اللقاحات. كما أشارت إلى أن إعطاء جرعات إضافية من اللقاحات أمر متروك لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.