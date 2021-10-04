أخبار سارة حول وباء كورونا في العالم

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا

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سجلت الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تراجعا ملحوظا في العالم، بحسب تعداد أجري، اليوم الاثنين استنادا إلى بيانات صادرة عن السلطات.

وسجل عدد الوفيات الأسبوعية جراء وباء كوفيد-19 في العالم أدنى مستوياته منذ خريف 2020 عند بداية الموجة الثانية من الإصابات، بعد تراجع مستمر منذ نهاية أغسطس الماضي.

وتم إحصاء 53245 وفاة بين الاثنين 27 سبتمبر والأحد 3 أكتوبر، بمعدل 7606 وفيات في اليوم، في وقت تواصل الحصيلة العالمية لوباء كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد التراجع منذ نهاية شهر أغسطس.

وتراجع عدد الوفيات الأسبوعية بحوالى الربع (24%) خلال شهر.

وفي مطلع نوفمبر 2020، أحصيت 50 ألف وفاة خلال أسبوع، ما شكل عتبة رمزية.

وبعد عام من التقلبات في تفشي الوباء على وقع انتشار المتحورات ولا سيما المتحورة "دلتا" شديدة العدوى، يسجل عداد الإصابات الجديدة أيضا تراجعا بنسبة قاربت الثلث عما كان عليه في نهاية أغسطس.

ومع توزيع حوالى 81 جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا لكل مئة نسمة في العالم بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، تأمل السلطات أن يتواصل تراجع الإصابات، ولو أنه لا يزال هناك تفاوت كبير بين مختلف مناطق العالم.

وبلغ عدد اللقاحات الموزعة حتى الرابع من أكتوبر 123 جرعة لكل مئة نسمة في أميركا الشمالية، في مقابل 11 فقط في أفريقيا. ولا تتخطى نسبة المطعمين بالكامل في نصف دول القارة الأفريقية 2% من مجموع السكان، بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,798,207 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

المصدر: آ ف ب