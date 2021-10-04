أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن المملكة تحظى بتقدير ودعم كبيرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولها دور قوي ومؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشار جلالة الملك، خلال لقائه اليوم الاثنين عدداً من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، إلى أن محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن، قائلاً «هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك»، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».
وشدد جلالته على أنه «لا يوجد ما يتم إخفاؤه»، مؤكداً أن الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه.
وفيما يتعلق بالتحديث السياسي، لفت جلالته إلى أنها عملية مستمرة، وستنجز بالتعاون والعمل بجدية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار جلالة الملك إلى أن التحديث السياسي يجب أن يتزامن مع الإصلاح الاقتصادي لتحقيق النتائج المرجوة، ولإحداث نقلة نوعية يشعر المواطن بأثرها.
ولفت جلالته إلى أهمية الإصلاح الإداري، والتركيز فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي حول كيفية تخفيف الضغوط على المواطن ومحاربة الفقر والبطالة، وحماية الفئات والقطاعات التي تأثرت بوباء «كورونا».
ودعا جلالة الملك المواطنين إلى الإقبال على أخذ المطاعيم المضادة للفيروس، بغية الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي بالمملكة، والنهوض بالاقتصاد الوطني.