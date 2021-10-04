ناشد نازجون في أفغانستان المجتمع الدولي تقديم المساعدات لهم بعد توقف التمويلات عن الكثير من منظمات الإغاثة الدولية. في حديقة عامة بالعاصمة الأفغانية كابول، يعيش النازح نور أغا نوري وهو واحد من بين مئات من الأشخاص ينامون في خيام نُصبت مؤقتاً في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة إنسانية متفاقمة.وأسرة نوري، وعدد أفرادها سبعة، من إقليم طخار في الشمال وهي من بين مئات الآلاف من الأشخاص، أغلبهم أطفال، نزحوا عن ديارهم خلال معارك الشهور الماضية التي شهدت في أغسطس سيطرة حركة طالبان على أفغانستان. وقال نوري، اليوم الاثنين، بينما ينام اثنان من أطفاله على ذراعيه «حتى الآن، لم نحصل على أي مساعدات من أحد». ومضى يقول «نحن سبعة في الأسرة ولم نحصل على أي وجبة غداء أو عشاء. ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مساعدتنا بأسرع ما يمكن». وزاد الفقر والجوع في أفغانستان التي تعاني بالفعل من الجفاف وجائحة كوفيد-19. ويقول فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نصف مليون شخص نزحوا عن ديارهم في أفغانستان في الشهور الماضية وسيزيد هذا العدد إذا انهارت الخدمات العامة والتعليم والاقتصاد. وتوضح بيانات الأمم المتحدة أن نصف هؤلاء النازحين أطفال. وحثت طالبان الأفغان على البقاء في بيوتهم وعدم الهجرة إلى مناطق أخرى في البلاد أو إلى الخارج. وقالت أيضاً إنها ترحب بالمساعدات الدولية رغم أن كثيراً من المانحين جمدوا مساعداتهم بعد وصول الحركة إلى الحكم. وقالت ضيا جول، وهي من إقليم قندوز في شمال البلاد وتنام أيضاً في الحديقة العامة بكابول «من سيهتم بالفقراء؟» وأضافت «مجموعتنا تتكون من أربع أو خمس أسر. كلنا نازحون».