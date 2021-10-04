خبير تقني يكشف لـ«الاتحاد» سبب تعطل «واتساب» و«فيسبوك» و«إنستغرام»

محمدفال معاوية - أبوظبي

تعرضت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتساب" و"انستغرام" إلى عطل مفاجئ مساء أمس الاثنين، تسبب في توقف عمل التطبيقات التي يستعملها ملايين المستخدمين حول العالم.

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وقال مستخدمون لموقع صحيفة "الاتحاد"، إن التطبيقات الثلاثة توقفت عن العمل فجأة فيما لم يتضح السبب حتى الآن.

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وتعليقاً على سبب تعطل مواقع التواصل الاجتماعي الذي شل حركة التواصل حول العالم، قال مهندس شبكات ونظم معلوماتية محمد خالد لموقع "الاتحاد"، إن الانقطاع الواسع لخدمات "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتساب" قد يكون ناجماً عن عطل فني في خوادم شركة "فيسبوك"، مستبعداً أن يكون سبب تعطل التطبيقات اختراق خوادمها.

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وقال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر "ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".

وفي يونيو وأبريل من هذا العام، تعرضت منصات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لحدث مماثل وبشكل غير متوقع بسبب "مشكلة تكوين الشبكة" وفي عام 2019 استمر انقطاع مماثل لمدة ساعة تقريبًا، قال فيسبوك إن انقطاع التيار كان بسبب مشكلة فنية.

يشار إلى أن أسهم "فيسبوك" تراجعت بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.