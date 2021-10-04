قُتل تسعة جنود من بوركينا فاسو، صباح اليوم الاثنين، في هجوم إرهابي على كتيبة عسكرية في شمال البلاد، حسبما أعلنت مصادر أمنية. وقال مصدر أمني إن مسلحين هاجموا اليوم «قرابة الساعة الخامسة صباحاً (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) كتيبة عسكرية في ييرغو» في بلدة بارسالوغو (المنطقة الوسطى الشمالية)، موضحاً أن «الحصيلة المؤقتة هي تسعة قتلى من الجنود». وأكد مصدر أمني آخر الحصيلة وتحدث أيضاً عن سقوط «خمسة جرحى تمّ إجلاؤهم» لتلقي العلاج. ولم يحدد خطورة إصابتهم. وأضاف المصدر أن «الحصيلة المادية هائلة أيضاً»، مشيراً إلى أن «بعض المعدّات أُحرق» و«بعضها الآخر أخذه المهاجمون». وأعلن مصدر حكومي أن «عمليات التمشيط جارية مع تعزيزات نُشرت في المنطقة». تشهد بوركينا فاسو، منذ عام 2015، هجمات إرهابية متكررة ودامية، تُنفّذ غالباً في منطقتي الشمال والشرق القريبتين من مالي والنيجر. وتقع هجمات في بعض الأحيان في الجنوب كما حصل السبت، عندما قُتل جنديان في انفجار عبوة يدوية الصنع في لارابان في منطقة كاسكاد بجنوب غرب البلاد قرب الحدود مع ساحل العاج. وقُتل الأربعاء الماضي خمسة جنود كانوا يقومون بدورية في شمال البلاد في انفجار لغم، بحسب رئاسة أركان الجيوش.