أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ عابر للقارات وأسرع من الصوت من غواصة، في نوع جديد من الأسلحة تعتبره موسكو لا يقهر. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن «الأسطول الروسي اختبر للمرة الأولى صاروخ زيركون أسرع من الصوت من الغواصة النووية سيفيرودفينسك»، موضحة أن عملية «الإطلاق نجحت». وأضاف البيان، الذي نشر على تطبيق تلغرام، أن الصاروخ سقط كما هو مخطط له على هدف تمرين في بحر «بارنتس» شمال روسيا. ويظهر في مقطع فيديو نشرته الوزارة، الصاروخ يحلق يواكبه ضوء في منتصف الليل. وأطلق أول صاروخ «زيركون» في أكتوبر 2020 وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينذاك بـ«الحدث الكبير». وأجريت اختبارات أخرى منذ ذلك الحين، لا سيما من الفرقاطة «الأدميرال غورشكوف». يأتي إطلاق الصاروخ، بينما استؤنفت مفاوضات بين موسكو وواشنطن بشأن «الاستقرار الاستراتيجي» بعد اجتماع في يونيو بين الرئيسين بوتين وجو بايدن. وقضية الحد من التسلح نقطة رئيسية في هذه المفاوضات التي تهدف إلى تهدئة العلاقات الثنائية وإبطاء سباق تسلح جديد.