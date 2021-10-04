تسعى شركات الأدوية المنتجة للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الحصول على موافقات لجرعات تنشيطية من عقارها.
في هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، قولهم إن شركة «جونسون آند جونسون» تعتزم طلب موافقة الجهة التنظيمية الأميركية الاتحادية على جرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لكوفيد-19.وحددت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية الأسبوع الماضي يوم 15 أكتوبر الجاري موعداً لعقد اجتماع للجنة الاستشارية لخبرائها، لبحث ما إذا كانت ستمنح موافقتها على الاستخدام الطارئ لجرعة تنشيطية من لقاح «جونسون آند جونسون».
ووافقت الإدارة، الشهر الماضي، على الجرعة التنشيطية من لقاح «فايزر- بيونتك» لمن يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر، والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض مرضية خطيرة، وغيرهم ممن هم معرضون بانتظام للإصابة بالفيروس.
وقدمت شركة «مودرنا» أيضاً، الشهر الماضي، طلباً للحصول على موافقة على الجرعة التنشيطية من لقاحها الذي يؤخذ على جرعتين.