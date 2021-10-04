قالت مصادر إن محكمة الاستئناف اللبنانية رفضت شكوى، اليوم الاثنين، طالب فيهما وزراء سابقون بإبعاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. كان التحقيق في انفجار المرفأ مهدداً للمرة الثانية هذا العام بعد شكوى قدمها وزراء كان البيطار يريد استجوابهم للاشتباه في الإهمال وسوء الإدارة. وأسفر الانفجار، الذي وقع يوم الرابع من أغسطس 2020، عن مقتل أكثر من 200 شخص. وذكرت المصادر أن المحكمة رفضت شكوى من وزير الداخلية نهاد المشنوق، وشكوى أخرى من وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر. كان القاضي فادي صوان، الذي تولى التحقيق في التفجير قبل البيطار، قد أزيح عن التحقيق في فبراير بعد شكوى مماثلة. وسعى البيطار لاستجواب عدد من كبار الساسة. وعُرقلت مراراً الجهود لاستجواب مسؤولين سابقين وحاليين، بينهم رئيس الوزراء في فترة وقوع الانفجار ووزراء سابقون ومسؤولون بارزون في قطاع الأمن للاشتباه في الإهمال.