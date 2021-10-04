سلطنة عمان تُعلن عن انتهاء التأثيرات المُباشرة للحالة المدارية "شاهين"

أعلن المركز الوطني العماني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة في بيان له عن انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "شاهين".

جاء ذلك في بيان للهيئة فيما يلي نصّه: "يُشير آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة إلى انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "شاهين".

وتُظهر خرائط التنبؤات حاليًّا تمركز المنخفض الجوي جنوب غرب محافظة الظاهرة بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية وتلاشيه تدريجياً فيما يستمر البحر متوسط الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين.

ونبّه المركز إلى استمرار هطول أمطار رعدية متفرقة على جبال الحجر والمناطق المجاورة مع استمرار جريان الأودية داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

وثمنت هيئة الطيران المدني الجهود المبذولة من قبل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات الأخرى وتجاوب المواطنين والمقيمين مع التقارير والتحذيرات الصادرة عنها.

من جهة أخرى أعلن المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحالة المدارية شاهين إلى 11 قتيلاً .

وقال المركز، حسب التلفزيون العماني عبر موقعه على "تويتر" اليوم إنه تم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة وبلاغات عن حالات فقدان بمحافظة شمال الباطنة.



