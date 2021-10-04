لأول مرة في بريطانيا.. سائقون عسكريون يبدأون توصيل الوقود

من المقرر أن يبدأ السائقون العسكريون اليوم الاثنين المشاركة لأول مرة في توصيل إمدادات الوقود لمحطات التزود بالوقود في بريطانيا.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا أن نحو 200 فرد عسكري، نصفهم من السائقين، جرى نشرهم ضمن عملية إسكالين، وذلك على الرغم من تأكيد الوزراء بانفراجة

الوضع عند محطات الوقود.

وسوف يتركز عمل الجنود، الذين تم وضعهم في حالة تأهب منذ الأسبوع الماضي، في لندن وجنوب شرق البلاد، حيث مازال هناك نقص في إمدادات

الوقود.

وواجه الوزراء انتقادات لعدم إرسالهم القوات في وقت أبكر بعد موجة من الشراء بدافع الفزع، بسبب تقارير أفادت بنقص الامدادات في محطات التزود

بالوقود، مما أدى لحدوث فوضى في المحطات.

وقال متحدث حكومي " نعمل للمساعدة في زيادة إمدادات الوقود، وهناك دلالات على تحسن الامدادات في المحطات في أنحاء المملكة المتحدة مع

استمرار استقرار الطلب".

ويشار إلى أنه تم إعداد عملية إسكالين استعدادا لنقص محتمل في الوقود عقب انسحاب بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة في بداية العام.

ورحبت جمعية تجارة بيع الوقود بالتجزئة بنشر سائقي الجيش، على الرغم من أنها أشارت إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير محدود.