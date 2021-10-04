تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية جديدة مدّتها 5 سنوات

أقيمت مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات.

وأدى أبيي، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي، بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه.

وقال أبيي خلال أدائه اليمين "أنا آبي أحمد علي، في مجلس نواب الشعب أوافق على تعييني رئيساً للوزراء، كما أتعّهد تولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي بمسؤولية ومع إيمان بالدستور".

وحقق حزب آبي "الازدهار" فوزاً ساحقاً في انتخابات يونيو، وهو ما اعتبره مسؤولون فدراليون انعكاساً للإصلاحات الديموقراطية التي أطلقها منذ تولي السلطة سنة 2018.



