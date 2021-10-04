عٌمان تصدر التحذير رقم 8 حول الحالة المدارية "شاهين"

أصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، صباح الاثنين، تحذيرها رقم 8 حول الحالة المدارية "شاهين"، لافتة إلى المناطق والمحافظات المتوقع تأثرها.

جاء ذلك في بيان قالت فيه الهيئة: "توضح آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة انخفاض تصنيف العاصفة المدارية (شاهين) إلى منخفض مداري يتمركز على محافظة الظاهرة".

وأضافت الهيئة في بيانها: "يستمر تأثير الحالة المدارية على محافظات الظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية بهطول أمطار غزيرة (70إلى 200 ملم) تؤدي إلى فيضان الأودية مع هبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة (15 إلى 25 عقدة)".

وفي تغريدة منفصلة نشرت وكالة الأنباء العمانية مقطع فيديو من منطقة اشمال الباطنة، قالت بتعليق: "جريان وادي الحواسنة بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة".