انتخاب فوميو كيشيدا رسمياً رئيساً لوزراء اليابان

وافق البرلمان الياباني الاثنين على تولي فوميو كيشيدا رئاسة الوزراء، فيما ينتظر أن يعلن الأخير حكومة ستضم شخصيات جديدة وأخرى ستبقى في مناصبها.

وفاز كيشيدا، سليل عائلة هيروشيما المعروفة في عالم السياسة، على تارو كونو الذي كان مسؤولا عن حملة التطعيم في البلاد، كزعيم للحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم الأسبوع الماضي.

وفاز بسهولة في التصويت الاثنين في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديموقراطي، إذ حصل على 311 صوتاً مقابل 124 لزعيم المعارضة يوكيو إدانو.

وقال رئيس المجلس تامادوري أوشيما بعد التصويت "يعلن هذا المجلس السيد فوميو كيشيدا رئيسا للوزراء".

وانحنى كيشيدا بدوره أمام النواب بعد التصويت، لكنه لم يدل بتصريحات فورا.

إلا أنه سبق أن أكد للصحافيين أنه مستعد لتولي المنصب. وقال "أعتقد أنها ستكون بداية جديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة. أريد أن أتعامل مع التحديات بعزيمة قوية وعزم ثابت لمواجهة المستقبل".



وجاء انتخابه بعدما أعلن رئيس الوزراء الأسبق يوشيهيدي سوغا الذي قدّم استقالته صباح الاثنين، أنه لن يترشّح لزعامة الحزب الليبرالي الديموقراطي بعد تمضيته عاما في السلطة.

ومن المقرر أن يكشف كيشيدا تشكيلته الوزارية قريبا لكن التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية تشير إلى أنه سيبقي عددا من الوزراء الذين يتولون حقائب رئيسية في مناصبهم.

وذكرت وسائل الإعلام أن وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي ووزير الدفاع نوبيو كيشي سيحافظان على منصبيهما.

أما وزارة المال فسيتولاها شونيتشي سوزوكي الذي سيحل مكان صهره تارو آسو.