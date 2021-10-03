ليبيا تعلن بدء خروج المقاتلين الأجانب من البلاد

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعلنت ليبيا بدء خروج المقاتلين الأجانب من البلاد، في خطوة من شأنها فتح الباب أمام تنفيذ خريطة الطريق المتعثرة.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا، واصفةً الخطوة بأنها «بداية بسيطة جداً لخروج المقاتلين الأجانب».

وتواصلت «الاتحاد» مع أعضاء في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» والمعنية بالشق العسكري للوقوف على تفاصيل انسحاب القوات الأجنبية المشار إليها إلا أنهم امتنعوا جميعاً عن التعليق على تصريحات المنقوش.

ويعد ملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة من أهم العقبات أمام تنفيذ خريطة الطريق في ليبيا، المأمول أن تكلل بانتخابات نهاية العام الجاري، وأحد أبرز النقاط التي تم التأكيد على ضرورة تنفيذها في قراري مجلس الأمن 2570 و2571.

كما وجهت المنقوش، دعوة رسمية إلى السلطات الكويتية للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه طرابلس نهاية الشهر الحالي.

بدوره، أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح دعم الكويت للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية.

وقال الشيخ أحمد ناصر إن «أمام حكومة الوحدة الوطنية استحقاقين مهمين الأول سيكون في منتصف الشهر الحالي وهو مؤتمر دولي للاستقرار الليبي حيث ستكون الكويت مشاركة وفاعلة في هذا المؤتمر المهم، والاستحقاق الآخر سيكون الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل».

وأجرت المنقوش مشاورات تركزت حول تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، وقدمت نبذة عن مبادرة استقرار ليبيا كأول مبادرة وطنية خالصة، تطلقها حكومة الوحدة الوطنية، وعزم ليبيا تنظيم مؤتمر دولي نهاية أكتوبر الجاري، بهدف وضع الآليات المناسبة، والإجراءات العملية الخاصة بهذه المبادرة، والتي تهدف إلى التطبيق الفعلي لنتائج ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2 الخاصين بليبيا وقراري مجلس الأمن ذوي الصلة رقمي 2570 و2571.

وكانت «الاتحاد» قد انفردت في عددها الصادر أمس الأول، بتفاصيل مبادرة دعم واستقرار ليبيا التي أعدتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال الفترة الماضية، والتي تعمل على حشد الدعم الإقليمي والدولي لإنجاحها خلال المؤتمر الوزاري الذي ستحتضنه طرابلس.

بدوره، أكد رئيس وزراء الكويت الشيخ الصباح الخالد الحمد الصباح، أن بلاده تتابع وباهتمام التطور الكبير الذي يحدث في ليبيا، خاصة الاستعداد لعقد المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن بلاده وباعتبارها رئيس المجلس الوزاري للجامعة العربية ستقوم بدورها في تذليل كافة الصعوبات لعقد هذا المؤتمر والمساعدة في حل المشاكل التي تعترض الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم، وذلك بالتنسيق مع دول الخليج العربي.

وفي طرابلس، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وفد قبيلة «المغاربة» ببلديتي البريقة وخليج السدرة، احتياجات بلديات الهلال النفطي، وتوفير الخدمات للأهالي والاهتمام بالبنية التحتية وكافة الخدمات للمساهمة في التنمية المستدامة بهذه المناطق.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي بحسب بيان صحفي على أهمية أن تضطلع كافة مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ متطلبات الأهالي المتعلقة بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية.

فيما أثنى وفدا بلديتي البريقة وخليج السدرة، على جهود المجلس الرئاسي الليبي في توحيد مؤسسات الدولة، مؤكدين دعمهم للخطوات السياسية والاجتماعية للمجلس الرئاسي، من خلال المصالحة الوطنية، والوقف الدائم لإطلاق النار، وإجراء الانتخابات في موعدها، وقيادة البلاد للسلام والاستقرار.

وفي الشرق الليبي، تطرق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال اجتماعه مع وفد من قبيلة «العواقير» تطورات الأوضاع السياسية، إلى دور البرلمان في دعم وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإجرائها في موعدها نهاية العام الجاري لتحقيق إرادة الشعب الليبي من خلال صندوق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة.

وطلب عدد من أعضاء البرلمان في بيان مشترك لهم، أمس، من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير عن العمل وإحالته إلى التحقيق، لعرقلته عقد اجتماعات المجلس الإداري للمصرف لمناقشة العديد من المواضيع المهمة والتي تتعلق بتوحيد المؤسسة المصرفية وخفض سعر الصرف أمام الدولار والتي ترتب عنها إهدار للمال العام وضياع لأصول كثيرة للدولة وإيقاف المقاصة المصرفية عن فروع المصارف التجارية بشرق البلاد ومدن عديدة وانعدام السيولة النقدية لفترات طويلة حسب مزاج المحافظ ولأسباب سياسية، على حد قولهم.

الأمم المتحدة تدعو طرابلس إلى احترام حقوق المهاجرين

أعربت الأمم المتحدة عن بالغ القلق إزاء ما أفيد به عن تعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة «قرقارش» بالعاصمة الليبية طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة.

وأشارت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، في بيان لها إلى عملية قتل أحد المهاجرين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، 6 منهم بحالة خطرة أثناء مداهمة السلطات منازل مؤقتة مكتظة بالمهاجرين وطالبي اللجوء.

وأبدت الأمم المتحدة احترامها التام لسيادة الدولة الليبية ودعمها لها في أداء واجبها في حفظ النظام والقانون وحماية أمن السكان، داعيةً السلطات الليبية إلى احترام وحفظ كرامة الجميع بمن فيهم المهاجرون واللاجئون في جميع الأوقات.