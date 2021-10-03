وفدان من «حماس» و«الجهاد» يصلان مصر لإجراء مباحثات

الاتحاد (القاهرة)

قالت مصادر مصرية مطلعة على المفاوضات التي تقودها مصر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إن وفدين فلسطينيين من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وصلا إلى القاهرة، أمس، لإجراء مباحثات مع الجانب المصري في ملفات عدة، على رأسها إعادة الإعمار، وتخفيف الحصار، وصفقة تبادل الأسرى المحتملة مع إسرائيل.

وأضافت المصادر لـ«الاتحاد» أن زياد النخالة على رأس وفد «الجهاد الإسلامي»، فيما يقود يحيى السنوار وفد «حماس» بحضور نائبه خليل الحية وروحي مشتهى ومروان عيسى، إضافة لإسماعيل هنية، حيث التقوا قيادات أمنية مصرية كبيرة على صلة مباشرة بالملف الفلسطيني.

وبحسب المصادر، فإن الجانب الإسرائيلي وعد مصر لاحقاً بتقديم تسهيلات لسكان القطاع الفترة الحالية، على أن يجري الانفراج الكبير بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى المحتملة التي اشترط فيها الاطمئنان أولاً ثم الإفراج عن 4 أسرى لدى «حماس»، بينهم الجنديان أرون شاؤول وهدار غولدين اللذان تم أسرُهما في العملية العسكرية عام 2014، إضافة إلى عددٍ من الإسرائيليين ممن لهم صلات سابقة بالجيش الإسرائيلي.

ورجحت المصادر سيناريوهات عدة جرى نقاشها، أحدها إجراء عملية التبادل على مرحلتين، الأولى تقضي بإخلاء سبيل العنصرين المدنيين ذوي الصلة بالجيش الإسرائيلي مقابل الإفراج عن أسيرات وأطفال وبعض المرضى، فيما تكون المرحلة الثانية إخلاء سبيل الجنديين هدار غولدن وشاؤول آرون، سواء كانا حييين أم لا، مقابل مئات من الأسرى الصادرة ضدهم أحكام بالسجن لمدد طويلة.