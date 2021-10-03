الشركاء الدوليون يحثون قادة الصومال للانخراط في الحلول السياسية

مقديشو (وكالات)

حث الشركاء الدوليون للصومال الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي على مواصلة العمل لحل الأزمة السياسية في البلاد والتركيز على إجراء الانتخابات.

وقال بيان نشرته البعثة الأممية إلى الصومال إن: «الشركاء الدوليين يحثون قادة الصومال على الانخراط في الحلول السياسية للخروج من الأزمة الحالية، والتركيز على إجراء الانتخابات».

وأضافت البعثة، في بيانها، أنه «برغم انخراط الرئيس ورئيس الوزراء في محادثات لحل الأزمة الحالية، إلا أن الشركاء الدوليين لا يزالون قلقين من أن القضايا الأساسية لم تحل، على الرغم من جهود الوساطة التي استمرت أكثر من أسبوعين».