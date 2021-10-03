قتلى وجرحى بهجوم إرهابي «حوثي» على مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون في هجوم إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية على مدينة مأرب،

فيما تواصلت المعارك بين الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات القتال جنوب المحافظة، بينما أحبطت القوات المشتركة محاولات تسلل للميليشيات في مديرية «التحيتا» ومدينة الحديدة بالساحل الغربي، ولقي 19 إرهابياً حوثياً مصرعهم بنيران الجيش في محافظة الضالع، جاءت هذه التطورات بينما أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الانقلابيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان في السعودية.

وجددت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، قصفها بالصواريخ الباليستية حياً سكنياً في مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيات الحوثي استهدفت بثلاثة صواريخ باليستية «حي الروضة السكني» بمدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين، مؤكدةً أن انفجارات عنيفة هزت المدينة جراء القصف.

وبحسب معلومات أولية فإن القصف الحوثي أدى إلى مقتل امرأة وطفلين وإصابة العشرات أغلبهم نساء.

وأفادت السلطة المحلية بمحافظة مأرب في وقت سابق، أن ميليشيات الحوثي قصفت المدينة حتى الآن بأكثر من 300 صاروخ باليستي وغير باليستي إلى جانب الطائرات المسيرة التي استهدفت الأحياء المكتظة بالمدنيين الآمنين والنازحين في المخيمات، مستنكرة الصمت الدولي المطبق إزاء الأعمال الإرهابية التي تمارسها ميليشيات الحوثي واستهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين بالمخيمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما شجعها على ممارسة المزيد من هذه الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب.

إلى ذلك، تواصلت المعارك أمس، بين الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، منها تدمير ثلاثة أطقم بما عليها من عتاد في جبهة «حريب».

وأضاف أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير دبابة وعربة مدرعة.

وفي الساحل الغربي، أحبطت القوات المشتركة، أمس، محاولة تسلل للميليشيات الحوثية في مديرية «التحيتا» جنوبي الحديدة.

ووفقاً لمصادر عسكرية ميدانية أفادت أن القوات المشتركة رصدت مجاميع مسلحة حوثية حاولت التسلل صوب خطوط التماس، وسرعان ما تم إفشالها.

وأضافت المصادر أن وحدات من القوات المشتركة المرابطة شرق التحيتا خاضت اشتباكات بمختلف الأسلحة مع عناصر الميليشيات، مؤكدةً سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير أسلحتهم، وفرار العناصر المتبقية نحو أوكارها.

كما شهدت مدينة الحديدة اشتباكات انتهت بفشل للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية في صفوفها جراء خروقاتها المتصاعدة لاتفاق استوكهولم.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الاشتباكات اندلعت في أعقاب رصد تحركات للميليشيات ومحاولات تمركز في مواقع مستحدثة قرب خطوط التماس في جبهة «كيلو 16»، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة خاضت اشتباكات مع ميليشيات الحوثي بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.

إلى ذلك، لقي 19 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم بنيران الجيش اليمني في محافظة الضالع جنوب البلاد.

ونفذت قوات الجيش عدة كمائن للميليشيات في مناطق «الجب، وبتار» بجبهة «حجر» ما أسفر عن مصرع 6 من عناصر الميليشيات وجرح 13 آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار باتجاه، «سوق الليل ونقيل الخشبة» شرق محافظة إب.

واعترفت الميليشيات الإرهابية بمقتل 36 من قياداتها الميدانية في عدة جبهات.

وعرضت الميليشيات التابعة لإيران في وسائل إعلامها جنازات لقتلى منحتهم رتباً عسكرية مختلفة، ينتحل أحدهم رتبة عميد، واثنان رتبة عقيد، وثلاثة مقدمين، و 5 رواد، و 7 نقباء، و11 ينتحلون رتبة ملازم أول، فيما واحد ينتحل رتبة ملازم ثانٍ، والبقية برتبة مساعد.

الجدير بالذكر أن الميليشيات لا تعرض كل جنازات قتلاها في وسائل إعلامها وتقتصر غالباً على البارزين منهم، والمقامة مراسيم جنازاتهم في العاصمة صنعاء.

وفي البيضاء، قتل طفلان وأصيب آخر، إثر تعرضهم لانفجار لغم من مخلفات الميليشيات الحوثية في إحدى مناطق المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن لغما حوثيا أسفر انفجارُه عن مقتل الطفلين محمد علي عبدربه الجعملي، وبشار علي عبدربه الجعملي، وإصابة طفل ثالث يدعى عبدربه حسين الجعملي، وجميعهم من عائلة واحدة.

وأوضحت المصادر أن اللغم الحوثي كان مزروعًا في منطقة مأهولة بالسكان شرق منطقة «الجريبات» الواقعة في مديرية «نعمان»، شرق محافظة البيضاء.

في غضون ذلك، أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله: «إن قوات التحالف تتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية».

«مسام» يزيل 1541 لغماً خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1541 لغماً خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2021، زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات.

وأوضح المركز في بيان له، أن الألغام التي انتزعها، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و1008 ألغام مضادة للدبابات، و526 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن بلغ 278 ألفاً و601 لغم، زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.