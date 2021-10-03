اليمن: الانتصار على المشروع الإيراني بتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الجهود

عدن (وكالات)

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أمس، إن الانتصار في المعركة الوجودية ضد المشروع الإيراني في اليمن، لن يكون إلا باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الأجهزة تحت سلطة الدولة.

وأكد عبدالملك أن ذلك من «أولى أولويات الحكومة، وهو ما يجب أن يعيه الجميع ويساعدون على تحقيقه في أسرع وقت ممكن».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن باللجنة الأمنية لمحافظة عدن، وذلك عقب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مديرية «كريتر» ونجم عنها سقوط ضحايا من المدنيين.

ونوّه رئيس الحكومة اليمنية بالجهود التي تبذلها السعودية باتجاه الدفع باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والحرص على توحيد الصف الوطني للانتصار في المعركة المصيرية والوجودية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية والمشروع الإيراني في اليمن.

واستعرض اجتماع اللجنة الأمنية تقرير حول الأحداث التي شهدتها مديرية كريتر، وما نجم عنها من سقوط ضحايا وترويع الآمنين والخطوات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لإعادة الاستقرار وخطوات حصر الأضرار.