مخطط «حوثي» لتجنيد الطلاب إجبارياً

صنعاء (وكالات)

لجأت ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تفعيل قانون التجنيد الإلزامي على طلاب وخريجي المدارس اليمنية، في مناطق سيطرتها لتعويض خسائرها البشرية في الجبهات.

وقال القيادي الحوثي علي ناصر الشريف، في تويتر، «أقترح إصدار قانون بتقديم الخدمة العسكرية إلى بعد الصف التاسع أساسي، وتكون لمدة سنتين يتم إلحاق الشباب جميعاً بالجبهات للدفاع عن الوطن».

وأضاف: «أستغرب أن لدينا 191 ألف طالب في المدارس، كان يفترض أن يكون هؤلاء في الجبهات وليس في المدارس».

وتتزامن دعوات قيادات الميليشيات للتجنيد، بحسب مواقع إعلام يمنية مع استمرار تصعيدها واشتعال الجبهات خاصة في مأرب والجوف وشبوة، لتعويض النقص في مقاتليها إثر الخسائر التي تكبدتها في المعارك مع الجيش ومقاتلي القبائل، والضربات الجوية لتحالف دعم الشرعية التي تكبد الميليشيات عشرات القتلى في مختلف الجبهات.