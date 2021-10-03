«التعاون الخليجي»: دعم جهود إنهاء الحرب في اليمن

الرياض (وكالات)

جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف التأكيد على أهمية دعم الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني والقرار الدولي 2216.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء في لقاء عقده الحجرف بممثل الاتحادالأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أمس.

وأضافت إن الجانبين استعرضا آخر التطورات الإقليمية والدولية والهادفة لدعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأوضح البيان ان الجانبين تطرقا إلى سير العمل في مجالات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها تحت إطار اتفاقية التعاون المبرمة في عام 1988 والعمل على دفع مسارات مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي لخدمة المصالح المشتركة.