العاهل الأردني يؤكد دعم بلاده لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها

جمال إبراهيم (عمّان)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس، دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها. وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن الملك عبدالله تلقى اتصالاً هاتفياً من الأسد وجرى فيه تناول العلاقات بين البلدين الجارين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف الأردن أمس، الرحلات الجوية مع دمشق وحلب بعد تعليقها من عام 2012 وإعادة فتح الحدود البرية مع سوريا الأسبوع الماضي.

وشهدت العاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة انعقدت على مدار يومين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية ووضع رؤى مشتركة وتفاهمات في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل.

وأجريت في سبتمبر الماضي سلسلة لقاءات واتصالات رسمية بين البلدين أبرزها لقاء وزيري خارجية البلدين في نيويورك وكذلك لقاء رئيس هيئة الأركان الأردني بنظيره السوري.