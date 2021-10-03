الأردن: لجنة ملكية توصي بتعديلات دستورية والمشاركة في صنع القرار

عمّان (الاتحاد)

أوصت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي كلفها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بضرورة إدخال تعديلات دستورية وتطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أمس، أن اللجنة الملكية سلمت العاهل الأردني في اجتماع مشروعي قانون جديدين الأول للانتخاب والثاني للأحزاب السياسية.

وقال الملك عبدالله بحسب البيان، إن المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها.

وأضاف أن المنظومة ستكون ركناً مهماً يسهم في إحداث تطور ملموس في الأداء النيابي القائم على العمل الحزبي البرامجي والانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤثر، مؤكداً ضرورة وجود برنامج عمل تنفيذي ومتابعة حثيثة للجوانب التشريعية والتنظيمية على مختلف المستويات.

وأكد العاهل الأردني أهمية تعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع لتطوير الحياة الحزبية، وضرورة أن تعمل الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة المقبلة على تطوير أدواتها ما يمكنها من إقناع الشعب ببرامجها لتعبر عن تطلعاتهم في مجلس النواب.

وفيما يتعلق بالشباب والمرأة، أكد الملك عبدالله أهمية دور الشباب والمرأة، وضرورة تمكينهما سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مشدداً على أهمية تطوير آليات تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في الشؤون العامة لضمان مشاركة فاعلة ومنتجة في الحياة السياسية وتطوير آليات المساءلة الشعبية العقلانية والرشيدة.

وعن الإدارة المحلية، قال إن النموذج المنشود يجب أن يضمن تفويض الصلاحيات من المركز للمحافظات بما يحقق عدالة توزيع المكتسبات والتنمية المحلية الشاملة والمستدامة ويعزز المشاركة الشعبية.