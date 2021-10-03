8 قتلى بينهم ملياردير في تحطّم طائرة قرب ميلانو

آثار تحطم الطائرة

ع + ع -

قتل ثمانية أشخاص، بينهم ملياردير، عندما تحطمت طائرة سياحية، اليوم الأحد، قرب مدينة ميلانو في إيطاليا.

أبلغت الوكالة الوطنية الإيطالية لسلامة الملاحة الجوية عن تحطم الطائرة وهي من طراز "بيلاتوس بي.سي-12".

وقالت وسائل إعلام محلية إلى القتلى هم الطيار وسبعة ركاب.

وقال شهود إن الطائرة كانت تحترق قبل أن تتحطم، وإنها اصطدمت بمبنى غير مأهول وقيد الترميم. وذكرت صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" أن قائد الطائرة هو الملياردير الروماني دان بيتريسكو (68 عاماً) وبين الركاب خصوصاً زوجته البالغة 65 عاماً التي تحمل الجنسية الفرنسية أيضاً ونجله دان ستيفانو (30 عاماً) وطفل.

ودان بيتريسكو هو أحد أغنى أغنياء رومانيا ويحمل الجنسية الألمانية ويملك مجموعة بناء كبيرة ويملك متاجر سوبرماركت ومراكز تجارية.

وروى جوزيبي، البالغ 26 عاماً والمقيم على مقربة من موقع التحطّم لوكالة الصحافة الإيطالية "سمعت واجهات النوافذ تهتز". وتابع "فتحت النافذة وعلى غرار ما يحصل في الأفلام، رأيت سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد واتصلت بأجهزة الإنقاذ".

وكانت الطائرة أقلعت من مطار "ليناتي" في ميلانو في شمال إيطاليا متّجهة إلى "أولبيا" في جزيرة سردينيا (جنوب)، وتحطّمت بعد بضعة دقائق على إقلاعها من بلدة "سان دوناتو ميلانيزي"، الواقعة إلى جنوب شرق عاصمة منطقة لومبارديا، وفق الوكالة الوطنية لسلامة الملاحة الجوية التي فتحت تحقيقاً.

وتحطمت الطائرة على مقربة من محطة مترو الأنفاق في "سان دوناتو"، التي تربط البلدة بميلانو.

وتفقّد رئيسا بلدية ميلانو بيبي سالا وسان دوناتو أندريا كيكي موقع التحطّم عند حدود نطاق بلديتيهما.

و"بيلاتوس بي.سي-12" طائرة ذات محرك واحد يمكن أن تستخدم أيضاً لأغراض الشحن أو النقل، علماً بأنها تتّسع لتسعة ركاب كحد أقصى.

المصدر: آ ف ب