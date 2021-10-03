قالت هيئة الأرصاد العمانية إن تصنيف الإعصار المداري «شاهين» انخفض إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة مساء اليوم الأحد. وقالت في بيان «دخول مركز الإعصار المداري شاهين بين ولايتي المصنعه والسويق وانخفاض تصنيفه إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز 55-63 عقدة/102-116 كيلومتراً». قالت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، إن عين الإعصار المداري «شاهين» ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جداً. وتسبب الإعصار في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينما حثت السلطات السكان على إخلاء المناطق الساحلية، كما أجّلت الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مسقط. وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بوفاة طفل جرفته المياه، مضيفة أن شخصاً آخر فُقد. وذكرت الوكالة أن عاملين قُتلا عندما انهار تل على منطقة صناعية. وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، إن الكهرباء قطعت في منطقة «القرم»، شرقي العاصمة، تفادياً لأي حوادث. ونقلت السلطات أكثر من 2700 شخص إلى مراكز إيواء.