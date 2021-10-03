قالت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، إن عين الإعصار المداري «شاهين» ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جداً. وأضافت الوكالة أن الإعصار صاحبته رياح شديدة بلغت سرعتها ما بين 120 و150 كيلومتراً في الساعة. وتسبب الإعصار في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينما حثت السلطات السكان على إخلاء المناطق الساحلية، كما أجّلت الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مسقط. وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بوفاة طفل جرفته المياه، مضيفة أن شخصاً آخر فُقد. وذكرت الوكالة أن عاملين قُتلا عندما انهار تل على منطقة صناعية. وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، إن الكهرباء قطعت في منطقة «القرم»، شرقي العاصمة، تفادياً لأي حوادث. ونقلت السلطات أكثر من 2700 شخص إلى مراكز إيواء. وقالت السلطات، إنها أغلقت الطرق في العاصمة أمام حركة المركبات باستثناء الحالات الطارئة والإنسانية، وذلك حتى هدوء العاصفة.