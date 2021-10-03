مظاهرات مؤيدة لقرارات الرئيس سعيّد في تونس

متظاهر يرفع شعارا مؤيدا لقرارات الرئيس سعيّد

ع + ع -

تظاهر الآلاف، اليوم الأحد، في العاصمة تونس ومدن أخرى دعما للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ أكثر من شهرين بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

وتجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس هاتفين «الشعب يريد حلّ البرلمان» و«كلّنا قيس سعيّد، كلنا تونس» و«قرارات 25 يوليو ثورة داخل الثورة» و«إلى الأمام قيس سعيّد»و«دستور غير ديمقراطي».

وقال شهود ووسائل إعلام محلية إن آلافا آخرين من التونسيين تظاهروا في مدينة صفاقس كما خرجت مظاهرات في مدن سيدي بوزيد وقفصة والمنستير والكاف. وكرر المتظاهرون طلبا بحل البرلمان والمضي قدما في إصلاحات تعهد بها الرئيس.

وأعلن سعيّد في 25 يوليو تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، مستندا إلى الفصل 80 من الدستور الذي يتيح اتخاذ هذه القرارات أمام وجود «خطر داهم».

وانتشرت قوات الأمن في كامل شارع الحبيب بورقيبة بأعداد كبيرة وطوقوا المتظاهرين الذين تمركزوا أمام مبنى «المسرح البلدي» رافعين علم تونس.

ورفعت صور للرئيس سعيّد ولافتات كتب عليها «الشعب يريد تنقيح الدستور» و«سعيّد الناطق الرسمي باسم الشعب» و«معك إلى النهاية».

والأربعاء كلّف سعيّد امرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة تعمل على مكافحة الفساد ومعالجة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: آ ف ب