أسفر انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول عن مقتل «عدد من المدنيين»، اليوم الأحد، وفق ما أعلنت حركة طالبان. وأفاد أحمد الله، الذي يعمل في متجر قريب من المكان، «سمعت صوت انفجار قرب مسجد عيد كاه أعقبه إطلاق نار». وأضاف «قبيل الانفجار، أغلق عناصر طالبان الطريق». وسمع صحفيون في موقعين في العاصمة صوت الانفجار وإطلاق النار فيما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع باتّجاه مستشفى الطوارئ في كابول. وجاء في بيان لحركة طالبان أن الانفجار وقع عند تجمع الأشخاص عند بوابة المسجد. ووفقاً للبيان فقد أسفر الانفجار عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف المدنيين. ولم تتضح تفاصيل الانفجار ولم تذكر الحركة عدد القتلى أو الجرحى. ولم تعلن على الفور أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.