أعلن ناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، اليوم الأحد، أن الحكومة الجزائرية منعت الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق فوق أراضيها. وتستخدم الطائرات العسكرية التابعة للجيش الفرنسي عادة المجال الجوي الجزائري لدخول ومغادرة منطقة الساحل الأفريقي حيث تنتشر قواتها في إطار عملية «برخان» لمحاربة التنظيمات الإرهابية.وقال العقيد باسكال إياني لوكالة فرانس برس «لدى تقديم مخططات لرحلتي طائرتين هذا الصباح، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوي فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية». لكن إياني أكد أن ذلك «لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية» التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل.