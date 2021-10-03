بريطانيا تعتزم إلغاء شرط الحجر الصحي الفندقي لعشرات الدول

ذكرت صحيفة صنداي تليجراف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيضيف في وقت لاحق من هذا الأسبوع عدداً آخر من الدول لقائمة السفر دون الحاجة للبقاء عند العودة في حجر صحي فندقي قائلة إنه سيتم تقليص "القائمة الحمراء" البريطانية للدول عالية الخطورة من 54 إلى تسع دول.

وقالت الصحيفة إن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل القادمين من دول مثل جنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا لن يضطروا بعد الآن إلى البقاء في الحجر الصحي في فندق مخصص لذلك من قبل الحكومة لمدة عشرة أيام عندما يصلون إلى إنجلترا في وقت لاحق في أكتوبر.

ومن المقرر الإعلان عن هذه التغييرات يوم الخميس ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة في الحجوزات مما يعزز شركات الطيران وشركات السياحة التي لحقت بها أضرار كبيرة خلال جائحة كورونا.

وتكلف سياسة الحجر الصحي الفندقي البريطانية للدول عالية الخطورة 2285 جنيها إسترلينيا (3،095 دولارا) لكل شخص بالغ.