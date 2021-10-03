الأرصاد العمانية: سرعة الرياح المصاحبة لإعصار شاهين غير مسبوقة

أعلن الحساب الرسمي للأرصاد الجوّية العُمانيّة، استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة وأجزاء من محافظة الداخلية ضمن التأثيرات المباشرة للحالة المدارية.

وهطلت أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة مسقط وأجزاء من محافظتي جنوب الباطنة والداخلية مع اقتراب الإعصار المداري #_شاهين باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان أن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة مركز الإعصار المداري شاهين يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 59.3 درجة شرقا.



وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة (116 كم ساعة) ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح اليوم الأحد وتكون مصحوبه برياح شديدة السرعة ( 40 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جدا ( 200

إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة وسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية وقد تنأثر محافظتي مسندم و شمال الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة ( 30 إلى

80 ملم) ورياح متوسطة إلى نشطة (15 – 25 عقدة ) ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8-12 مترا، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج

على بقية سواحل السلطنة (2 -3 أمتار) .