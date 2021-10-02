العراق: حالة إنذار قصوى لتأمين الانتخابات النيابية

هدى جاسم (بغداد)

أعلن العراق، أمس، البدء في تطبيق «حالة إنذار قصوى» تشمل غلق المنافذ والمطارات ومنع التجمعات في إطار خطة لتأمين عملية الانتخابات النيابية المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر الجاري.

وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الانتخابات جليل عدنان ببغداد إن أجهزة الأمن بوزارتي الدفاع والداخلية بالإضافة إلى جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات والأمن الوطني دخلت ابتداء من السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي في حالة الإنذار القصوى (ج) وحتى إشعار آخر في إطار خطة حماية الانتخابات.

وأضاف أن اللجنة الأمنية قررت غلق المنافذ الحدودية البرية ومطارات بغداد والنجف والبصرة وأربيل والسليمانية اعتباراً من الساعة 11 مساء التاسع من أكتوبر الجاري وحتى السادسة صباحاً من الحادي عشر من الشهر نفسه بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن اللجنة قررت كذلك غلق مداخل المحافظات ومنع تنقل المركبات والأشخاص بين المحافظات وحظر حركة الشاحنات التي تزيد حمولتها عن طنين والدراجات النارية بجميع أنواعها داخل المدن ووقف حركة القطارات بدءا من الساعة الواحدة فجراً يوم العاشر من أكتوبر وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن اللجنة مخولة كذلك بفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة كما ستمنع جميع التجمعات البشرية ابتداء من الساعة السادسة صباحاً يوم التاسع من أكتوبر وحتى الساعة السادسة صباحاً من يوم 13 من الشهر نفسه بالتوقيت المحلي.

ودعا البيان العراقيين إلى عدم حمل أجهزة الهاتف المحمول داخل المراكز الانتخابية فضلاً عن منع حمل الأسلحة النارية والآلات الجارحة حتى المرخصة منها.

وأضاف أن اللجنة قررت كذلك منع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير أو الأغراض المدنية الأخرى، متوعداً بالتعامل مع هذه الحالات «وفقا لقواعد الاشتباك». ولفت إلى أن يوم الاقتراع العام العاشر من أكتوبر الجاري سيكون عطلة رسمية باستثناء الدوائر الصحية والخدمية والأمنية، داعياً الوزارات الخدمية إلى وضع خطة خاصة ليوم الاقتراع لدعم العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن اللجنة قررت كذلك إغلاق جميع الأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والشركات باستثناء محال بيع المواد الغذائية ومحال الخضر والصيدليات والأفران بدءا من الساعة الواحدة من فجر يوم العاشر من أكتوبر وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بالتوقيت المحلي.

وتوعد الشمري بإلقاء القبض على من يخالف تلك الإجراءات والتعليمات وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة على الدعم الكامل للانتخابات البرلمانية العراقية.

وأوضحت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي أمس، أن بعثة الأمم المتحدة ستقوم بنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع لمتابعة سير الانتخابات ولضمان نجاحها.

وأضافت أن البعثة الأممية تدرس حاليًا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني مدى تأثير الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة على حجم المشاركة المتوقعة في الانتخابات البرلمانية القادمة.