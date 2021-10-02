لبنان: بدء التفاوض مع «النقد الدولي» نهاية الشهر الجاري

بيروت (وكالات)

أفاد تقرير لبناني، أمس، بأن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أعطى نفسه ولجنة التفاوض ثلاثة أسابيع لتقديم ورقة موحّدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وتشير معلومات، أوردتها وسائل إعلام لبنانية أمس، إلى أن ما يوجب هذه المهلة القصيرة هو أن الصندوق نفسه لا ينخرط في مفاوضات مع أي دولة خلال فترة قريبة من الاستحقاقات السياسية.

وأضافت أن إعداد الخطّة والاتفاق على الأرقام والمقاربات الموحّدة بات شرطاً لبدء المفاوضات مع صندوق النقد خلال نهاية الشهر الجاري كحدّ أقصى، عندها فقط سيكون ممكناً الاتفاق مع الصندوق خلال فترة وجيزة تبدأ نتائجها بالظهور مطلع السنة المقبلة.

ووفق وسائل الإعلام اللبنانية، تستبعد مصادر في إدارة صندوق النقد بروز أي نتائج في وقت قريب، لا بل ترى أنه سيكون من الصعب خلال فترة أشهر قليلة إعداد الإطار الذي يسمح بالتوافق على برنامج عمل بين الصندوق والحكومة اللبنانية.