الأمن اللبناني يوقف عصابة تهريب أشخاص من سورية

بيروت (وكالات)

أعلن الأمن اللبناني توقيف عصابة تهريب أشخاص من سورية في شمال البلاد. وقالت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان أصدرته أمس، وأوردته الوكالة الوطنية للإعلام إن معلومات توافرت إلى المديرية العامة لأمن الدولة عن عملية تهريب أشخاص من سورية إلى لبنان بين بلدتي «شدرا» و«الخالصة» في عكار سيراً على الأقدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة. وأضافت أن إحدى الدوريات تمكنت من توقيف سيارة عند معبر الكنيسة في بلدة «شدرا»، وفي داخلها السائق اللبناني و8 رجال وامرأتان و4 أولاد، جميعهم من التابعية السورية. ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان نحو مليون و500 ألف، ويطالب لبنان بعودتهم إلى بلادهم بشكل آمن وكريم.