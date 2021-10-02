مصر: دعم كافة جهود الاستقرار في ليبيا

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده الخُطى الثابتة التي تشهدها ليبيا للوفاء بخريطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر، باعتبارها خُطوة مفصلية نحو تحقيق الاستقرار المنشود في مسيرة ليبيا لمستقبل أفضل، مُشيداً في هذا الصدد بجهود مجلس النواب الليبي التي أفضت إلى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، واضطلاعه بمسؤولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع الأطراف الليبية المعنية.

وشدد الوزير المصري، خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أمس، على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية، بالإضافة إلى المُقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، والتي تحول دون استعادة ليبيا سيادتها الكاملة، فضلاً عن تأثير ذلك على أمن دول جوار ليبيا، وضرورة توفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المُشتركة «5+5» في مهمة إخراج كافة أشكال الوجود الأجنبي من ليبيا.

ومن جانبه، أعرب عبدالله اللافي عن تقدير بلاده واعتزازها بدور مصر الداعم لليبيا ولجهود تثبيت الاستقرار فيها، مُثنياً على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات إيجابية انطلاقاً مما يجمعهما من أواصر تاريخية وشعبية مُمتدة، وتطلع الليبيين إلى استمرار الدور المصري في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا في ضوء الخبرات المصرية العريضة في هذا الشأن، وما تم توقيعه من اتفاقات على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المُشتركة الشهر الماضي.