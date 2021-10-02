لجنة أممية تطرح رؤية بشأن الملف الليبي

بنغازي (وكالات)

أعلنت لجنة أممية، أمس، إطلاق رؤية بشأن الملف الليبي وصفتها بأنها «الأعمق والأشمل»، بما يضمن عدم العودة مجدداً للعنف وتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، في بيان، إن إطلاق «رؤية لليبيا: نحو دولة الازدهار والعدالة والمؤسسات» يأتي في إطار جهود تعزيز مسار السلام المستدام في ليبيا والحيلولة دون الانتكاس مجدداً للعنف، مشيرة إلى أنها تتناول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية اللازمة لرسم المسار المستقبلي للبلاد.

وأوضحت أن رؤيتها «تستند إلى إطار حقوقي يضمن الحفاظ على ليبيا موحدة تحترم التنوع الثقافي، وتعزز اللامركزية المتوازنة، وتستفيد من الثروة البشرية الليبية لبناء مؤسسات قادرة على إدارة عملية التنمية، ومن الموارد الطبيعية لتحقيق النمو المستدام والرفاه للسكان».

واعتبرت الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي أن «هذه الرؤية تعكس توافق مكونات المجتمع الليبي المختلفة وطموحاته، كما تأتي في توقيت دقيق لمستقبل ليبيا لتعضد ما تم تحقيقه حتى الآن على المسار السياسي».

وأشارت إلى أن الرؤية تطرح سياسات وبدائل لصانعي القرار في ليبيا هي الأعمق والأشمل فيما يضمن عدم الانتكاس مجدداً للعنف وتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة التي لا تهمل أحداً.

وتسلط الرؤية الضوء على العلاقة التكاملية بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من ناحية وعملية التنمية من ناحية أخرى، لاسيما خلال مرحلة إعادة بناء الدولة.