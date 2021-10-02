أحزاب وحركات سودانية تنشقّ عن «الحرية والتغيير»

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

في إعلان رسمي لانشقاقها عن قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) في السودان، أعلنت أحزاب سودانية وحركات مسلحة في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس، اتفاقها على ميثاق توافق وطني جديد لإصلاح ووحدة قوى الحرية والتغيير، داعيةً إلى ضرورة أن تشمل المرحلة الانتقالية الأطياف كافة.

جاء ذلك وسط حالة من الانقسام والجدل والتراشق بين مكونات قوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة السودانية وأسقطت نظام البشير في أبريل عام 2019.

ويضم الائتلاف الجديد الذي أطلق على نفسه اسم «مجموعة الإصلاح» حوالي 16 حزباً وحركة مسلحة، تتهم قوى الحرية والتغيير بإقصائها من المشاركة الفعالة في الحكم، وتقول إن 4 أحزاب سياسية تختطف الحاضنة السياسية للحكومة.

ورفضت المجموعة المنشقة الإعلان السياسي الذي وقعه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في الثامن من سبتمبر الماضي، وقررت في العشرين من الشهر ذاته إطلاق مشروع التوافق الوطني لإدارة المرحلة الانتقالية وتوسيع قاعدة المرحلة الانتقالية.

ومن أبرز قوى الائتلاف الجديد حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور.

وقال مناوي، خلال مراسم إطلاق ميثاق التوافق الوطني، إنه يجب أن تعدل مسيرة الوطن التنفيذية والسياسية. وطالب بضرورة الإسراع بتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، كما طالب بمراجعة الوظائف التي تم تعيينها بعد سقوط نظام البشير، وقال: إن «الدولة يجب أن تحكم بالقانون وليس بلجنة إزالة التفكيك».

وتضمن الميثاق الجديد، ضمان وحدة وأمن السودان وإكمال عملية السلام، واستعادة الدولة المدنية الديمقراطية وإعادة هيكلتها والعمل على دولة عادلة بنظام فيدرالي، والاهتمام بالمهمشين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعودة النازحين ومعالجة أوضاعهم، وإكمال مؤسسات الدولة، والتأكيد على إزالة التمكين وفق القانون.

من جانبها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير إطلاق الميثاق الجديد للمنشقين «بلا معنى»، ومحاولة لخلق أزمة دستورية في السودان حول من يمثل قوى الحرية والتغيير.

وانتقد ناجي الأصم القيادي بتجمع المهنيين هذه الخطوة، ووصف توقيع الميثاق بأنه محاولة تشويش بائسة، ومحاولة للهروب من التعهدات والالتزامات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.

وقالت قيادات في قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»، إن هذه التطورات ليست بعيدة عن التوتر في العلاقة بين المكونين المدني والعسكري في السودان، وأشارت إلى وجود حشود من عناصر «الإخوان» في احتفالية المنشقّين، وبينهم قيادات في حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه حسن الترابي، وأعداد من المنتمين لحزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير.