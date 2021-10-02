قالت الرئاسة الجزائرية إن الجزائر استدعت سفيرها لدى فرنسا للتشاور، اليوم السبت، دون أن تذكر تفاصيل عن سبب هذه الخطوة. وأضافت الرئاسة أن بياناً بهذا الشأن سيصدر في وقت لاحق. كانت الجزائر قد أعلنت، يوم الخميس، أنها استدعت السفير الفرنسي بعد قرار باريس خفض عدد تأشيرات الدخول المتاحة لمواطني دول المغرب العربي. ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية هذا الإجراء بأنه قرار أحادي من جانب الحكومة الفرنسية. وتقول فرنسا إنها اتخذت تلك الخطوة رداً على رفض حكومات دول المغرب العربي استعادة مهاجرين غير شرعيين لدى إعادة السلطات الفرنسية لهم إلى بلدانهم.