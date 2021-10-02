حثت السلطات في سلطنة عمان آلاف السكان في المناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء الطوارئ، اليوم السبت، ضمن الاستعداد لاشتداد العاصفة المدارية "شاهين" وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى. ودعت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة إلى عمليات إجلاء في منطقتي "بركاء" و"صحم" الشماليتين والمناطق الساحلية بما في ذلك أجزاء من العاصمة مسقط حيث من المتوقع أن تصل العاصفة "شاهين" غداً الأحد مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة. ويعيش معظم سكان السلطنة المصدرة للنفط وعددهم خمسة ملايين نسمة في مسقط وحولها. وقالت هيئة الطيران المدني العمانية إنها تتوقع اشتداد العاصفة شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة وتوقعت ارتفاع أمواج البحر وحثت الجمهور على الابتعاد عن الأماكن المنخفضة خشية حدوث سيول.