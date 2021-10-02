رئيس مؤتمر المناخ: ما زال "الكثير من العمل" قبل اجتماع جلاسجو

ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ (يمين) يعقد مؤتمرا صحفيا مع وزير البيئة الإيطالي

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أكد ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ، اليوم السبت، أنه ما زال هناك "الكثير من العمل" قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) الحاسم الذي سيعقد الشهر المقبل في مدينة جلاسجو الاسكتلندية.

وقال المسؤول البريطاني، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع تحضيري للمؤتمر عقد في مدينة ميلانو الإيطالية "لا أستخف بحجم العمل المطلوب". ووصف المناقشات بـ"البناءة"، مشيراً إلى وجود "حس قوي بضرورة الإسراع".

وأضاف "اتفق الجميع على أن جلاسجو ستكون على الأرجح لحظة حاسمة في تحديد الطموحات للعقد المقبل"، موضحاً أنه "كان هناك إجماع على أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لجعل الحد من ارتفاع درجة الحرارة بـ1,5 درجة مئوية ممكناً".

تهدف اتفاقية باريس الموقعة في 2015 إلى خفض الاحترار "إلى أقل بكثير من" درجتين مئويتين.

تفيد التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة أن الالتزامات الحالية للدول ستقود العالم إلى ارتفاع "كارثي" في الحرارة يبلغ 2,7 درجة مئوية.وقال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، اليوم السبت، إن الوفود التي ستشارك في مؤتمر القمة في جلاسجو اتفقت على ضرورة الالتزام بتعهد تخصيص 100 مليار دولار أميركي سنوياً لمساعدة البلدان الأكثر عرضة للمخاطر على التعامل مع هذه القضية.

ويهدف مؤتمر الأطراف في جلاسجو إلى ضمان التوصل إلى إجراءات مناخية أكثر طموحاً من جانب نحو 200 بلد وقعت على اتفاق باريس لعام 2015 لحصر ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم بدرجتين مئويتين، أو بدرجة مئوية ونصف درجة، فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية.

المصدر: وكالات