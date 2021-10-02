93 % من إصابات كورونا بين غير المطعمين في هذه الدولة

ممرضة تعطي لقاح كورونا لامرأة في كوريا الجنوبية

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تتزايد الأدلة عبر العالم على أن نسبة كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد باتت تسجل بين أشخاص لم يتلقوا لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا المستجد.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة "كوريا تايمز" أن 93% من الإصابات بالفيروس في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حدثت بين أشخاص لم يحصلوا على تطعيم أو بين الذين لم يحصلوا على تطعيم كامل، مما أثار المخاوف.

وأعلن المقر الكوري الجنوبي لمواجهة الكوارث أن الاختبارات أظهرت إصابة إجمالي 108 آلاف و646 شخصاً بفيروس كورونا، في الفترة من الرابع من يوليو حتى 19 سبتمبر الماضيين، بين هؤلاء، 93% إما غير مطعمين أو لم يحصلوا على تطعيم كامل.

وخلال نفس الفترة، كان 96% من أصل 2292 شخصاً مريضاً بشكل خطير، لم يتم تطعيمهم بشكل كامل، بينما 87% من حالات الوفاة الـ280، كانت لمرضى، لم يحصلوا على تطعيم كامل.

وفي ضوء هذه البيانات، ذكرت السلطات الصحية أن الأشخاص غير المطعمين، يواجهون مخاطر للإصابة ومن المحتمل أن تكون إصابتهم خطيرة، أكثر من المطعمين بشكل كامل.

المصدر: د ب أ