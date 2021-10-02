أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم السبت، أنه يعتزم اعتزال العمل السياسي، في خطوة مفاجئة. وقال دوتيرتي «اليوم، أعلن اعتزالي العمل بالسياسة»، وكان برفقة السناتور كريستوفر «بونج» جو الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الفلبيني-سلطة الشعب، وهو حزب دوتيرتي، وسجل اسمه لخوض الانتخابات في العام المقبل على منصب نائب الرئيس. وكان متوقعاً أن يخوض دوتيرتي (76 عاماً) الانتخابات على منصب نائب الرئيس، وهي خطوة تثير جدلاً لأن الدستور يحدد فترة رئاسية واحدة لمنع استغلال السلطة. وقال دوتيرتي «امتثالاً إلى رغبة الشعب، الذي انتخبني رئيساً قبل أعوام، أقول الآن لبني وطني إنني سألبي رغبتكم». وحث الشعب على دعم ترشح مساعده. ويصوت أكثر من 60 مليون فلبيني في مايو المقبل لاختيار رئيس جديد ونائبه وأكثر من 18 ألفاً من أعضاء البرلمان ومسؤولي الحكومات المحلية. ويعتقد مراقبون سياسيون أن سارة دوتيرتي كاربيو، ابنة الرئيس دوتيرتي، ربما تترشح لخوض انتخابات الرئاسة في العام المقبل رغم أنها قدمت طلبا لإعادة الترشح كرئيسة بلدية «دافاو».