رجال الإطفاء في روسيا يكافحون حرائق الغابات

مازال رجال الإطفاء في روسيا يكافحون حرائق الغابات التي وصلت إلى معدلات تاريخية الآن. ووفقاً لمعلومات من وكالة حماية الغابات اليوم السبت، كان هناك عشرة

مصادر للحرائق عبر البلاد تغطي نحو 636 هكتارا ما يعني أن الوضع خفت حدته بشكل كبير.

وفي شهور الصيف، احترق أكثر من أربعة ملايين هكتار في نفس الوقت. وحاليا يتواجد 165 رجل إطفاء في الخدمة بينما في الصيف كان هناك أكثر من تسعة

آلاف.

ووفقا للبيانات الرسمية من هيئة المساحة ، احترق أكثر من 2ر18 مليون هكتار من الغابات والسهول في الشهور القليلة الماضية. وقال المعنيون

بالبيئة إن هذه هى أكبر مساحة منذ بدء التسجيلات.

وهذا يعني أن منطقة تساوي نصف حجم ألمانيا وقعت ضحية لألسنة اللهب بما في ذلك أكثر من 13 مليون هكتار من الغابات.