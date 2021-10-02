الأرصاد العمانية تحذر من الإعصار "شاهين"

توقعت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان اشتداد العاصفة المدارية شاهين لتتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى وتؤثر بشكل مباشر على المناطق الساحلية ومن بينها العاصمة مسقط اعتباراً من الأحد.

وتوقعت الهيئة هيجان البحر بشدة اعتبارا من مساء اليوم من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم وأن يتراوح أقصى ارتفاع له ما بين ثمانية إلى 12 مترا.

ونصحت هيئة الطيران المدني المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجنب عبور الأودية

وقالت الهيئة في بيان على تويتر "يبعد مركز العاصفة المدارية حوالي 650 كيلومترا عن محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سُحُب ركامية 500 كيلومتر".

وتواصل العاصفة شاهين التحرك صوب المناطق الساحلية من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة حيث من المتوقع تأثر‭‭ ‬‬المنطقتين بالعاصفة بشكل مباشرغداً بما يشمل رياحا قوية وأمطارا غزيرة تسبب سيولاً.

وأورد الحساب الرسمي للأرصاد الجوّية العُمانيّة: "استمرار التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بعدم ارتياد البحر والإبتعاد عن المناطق المنخفضة المجاورة للسواحل حيث أن بعض أجزاء من بحر عمان قد شهدت ارتفاع في موج البحر تزامنا مع اقتراب الحالة المدارية شاهين".