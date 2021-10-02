الإكوادور ستعفو عن 2000 سجين بعد أسوا أعمال شغب

قال مسؤول إن الإكوادور تعتزم العفو عما يصل إلى ألفي سجين من أجل تخفيف الازدحام في السجون بعد مقتل 118 سجينا وإصابة 79 آخرين في أسوأ أعمال شغب شهدتها السجون في الإكوادور في الأسبوع الماضي.

وقال بوليفار جارزون مدير هيئة السجون في الإكوادور إن الحكومة تهدف إلى إعطاء الأولوية للمسنين والنساء والسجناء ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة في أعقاب الاشتباكات التي وقعت يوم الثلاثاء في سجن بينيتينسياريا ديل ليتورال الذي يقع في إقليم جواياس.

وأضاف جارزون أن سجون البلاد تضم حاليا نحو 39 ألف نزيل.

وكانت أعمال شغب قد خلفت 79 قتيلا في فبراير و22 آخرين في يوليو من هذا العام.

وقالت وزيرة الداخلية ألكسندرا فيلا للصحفيين يوم الجمعة إنه تم إرسال 3600 من تعزيزات الشرطة والجيش إلى السجون في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على النظام.