مصر تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الجمعة أنه تم تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الجمعة إلى 305269 ، كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17367 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 822 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 257708.