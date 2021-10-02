بايدن يتعهد من الكونجرس إنجاح برنامجه الاقتصادي

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، بإنجاح برنامجه الاقتصادي أثناء زيارته إلى الكونجرس لتحفيز المفاوضات بين نواب الحزب الديموقراطي لتجاوز خلافاتهم حول خطتيه الاقتصاديتين.

وقال بايدن للصحافيين بعد اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب الديموقراطيين المنقسمين بشدة بشأن خطته التي يقول إنها ستدعم الطبقة الوسطى "أقول لكم، سننجز ذلك".

وأضاف" لا يهم متى، لا يهم ما إذا كان ذلك في غضون ست دقائق أو ستة أيام أو ستة أسابيع، سنقوم بإنجازه".

تأتي الزيارة الرئاسية غير المعتادة إلى مبنى الكونجرس بعد زيارات لقادة الحزب إلى البيت الأبيض مع سعي بايدن لإقرار خطتي إنفاق طموحتين.

وتدعم إحدى الخطط الطبقة الوسطى في أميركا من خلال إنفاق ضخم على التعليم ورعاية الأطفال، في حين تعنى الثانية بتحديث البنى التحتية المتقادمة وتشجيع اللجوء إلى الطاقة النظيفة.





